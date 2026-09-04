Laut ersten Informationen kam der Mann mit seinem Motorrad in einer Kurve auf der Straße zwischen Zwischenwasser und Pikolein zu Sturz. Während das Motorrad unter die Leitplanke geschleudert wurde und dort stecken blieb, wurde der Fahrer nicht eingeklemmt. Er zog sich bei dem Sturz jedoch erhebliche Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuz wurde der Mann ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Thurn kümmert sich derzeit um die Aufräumarbeiten vor Ort. Dafür musste eine Spur der Fahrbahn gesperrt werden. Im Einsatz stehen außerdem die Behörden.