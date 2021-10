St. Martin: Unbekannte entfernen Kanaldeckel im Ortszentrum

Wie Bürgermeisterin Rosmarie Pamer in einem Facebook-Post schreibt, haben Unbekannte in St. Martin in Passeier ein knappes Dutzend Kanaldeckel gelockert oder gar entfernt. Betroffen sei die Zone in der Dorfstraße vom Unterwirtsplatz bis zum Dorfbauer.Welche Motivation hinter diesem Vandalenakt steckt, sei zur Zeit noch unklar. Fest steht, dass die offenen Kanalschächte eine große Gefahr für Autofahrer und Fußgänger darstellten, so Pamer in ihrem Post.Die Bürgermeisterin kündigte an, Anzeige erstatten zu wollen. Auch das Material von Überwachungskameras solle ausgewertet werden, um die Täter zu überführen. Außerdem bittet Pamer um die Hilfe der BevDer Vorfall wurde in den frühen Morgenstunden von einem Passanten gemeldet: Die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin rückte aus, suchte die entfernten Kanaldeckel und befestigte sie wieder am richtigen Platz.

