Gegen 21.30 Uhr kam der Porsche auf der Höhe von Alpenreid bei St. Pankraz in einer Kurve von der Straße ab und stürzte rund 100 Meter über eine Böschung.<BR \/><BR \/>Der automatische E-Call-Notruf des Fahrzeugs alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Laut ersten Informationen war der Fahrer zunächst nicht ansprechbar, kam jedoch kurze Zeit später wieder zu Bewusstsein. Er hatte großes Glück: Trotz des spektakulären Absturzes zog er sich keine schweren Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde vor Ort vom Notarzt aus Meran erstversorgt und anschließend vom Weißen Kreuz Lana ins Krankenhaus Meran gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Zuge der Aufräumarbeiten war die Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Porsche wurde mithilfe einer Seilwinde und eines Krans geborgen – am Fahrzeug entstand Totalschaden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Feuerwehren von St. Pankraz und St. Walburg, der Abschnittsinspektor sowie die Carabinieri, die den Unfallhergang untersuchen.