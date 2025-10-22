<BR \/>Ersten Informationen zufolge war der Bauer, ein 48-jähriger Südtiroler, gerade dabei, auf seiner Wiese Gülle auszubringen. Vermutlich war die Wiese wegen des Taus nass, weshalb der Mann samt seines Traktors ins Rutschen kam – das Unglück ereignete sich gegen 8 Uhr morgens.<BR \/><BR \/>Der Bauer kam von der Wiese ab: Samt Traktor und Gülleanhänger stürzte er rund 50 Meter über einen Abhang in den Wald, der direkt an die Wiese angrenzt. Kurz bevor der Traktor durch den Aufprall gegen einen Baum gestoppt wurde, soll er aus dem Fahrzeug gefallen sein.<h3>\r\nPassanten wählten den Notruf<\/h3>Passanten hörten das Schreien des Verletzten und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese fanden den Mann erheblich verletzt neben seinem Traktor liegend vor. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus Brixen gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter Villnöss hat indes den Traktor samt Anhänger geborgen.