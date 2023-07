St. Sigmund: Pkw schießt über Feldweg – Spektakulärer Unfall endet glimpflich

Es war kurz vor 14 Uhr, als bei der Freiwilligen Feuerwehr von St. Sigmund und der Sektion des Weißen Kreuzes Mühlbach der Notruf einging: In St. Sigmund, bei der Kreuzung nach Ilstern, war es zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen.Dabei verlor ein Fahrer (Jahrgang 1987) aus Singapur aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab, gelangte in das danebengelegene Feld, schoss über einen Weg hinaus und kam dahinter zum Stehen.Die 2 Insassen kamen mit einem Schrecken und leichten Verletzungen davon. Der Mann und die Frau aus Singapur wurden nach der Erstversorgung vor Ort vom Weißen Kreuz zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.Die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und die Sicherung der Unfallstelle.Die Straßenpolizei Bruneck ermittelt zum Unfallhergang.