St. Ulrich: Gebäude im Dorfzentrum steht in Flammen

Es war kurz vor 17 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr von St. Ulrich und die Bozner Berufsfeuerwehr wegen eines Großbrandes in St. Ulrich alarmiert wurden. Aus bisher ungeklärter Ursache steht im Zentrum des Dorfes ein unbewohntes Gebäude in Flammen. Es befindet sich unterhalb des Rathauses.Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Die Feuerwehrleute versuchen ein Übergreifen der Flammen auf nahestehende Gebäude zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Straße im Zentrum ist momentan gesperrt.Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt.