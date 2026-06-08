Gegen 9.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Aus bisher unbekannter Ursache war ein Feuer in einem Geräteschuppen im Bereich der Standseilbahn Raschötz ausgebrochen. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus und begannen mit den Löscharbeiten.<BR \/><BR \/>Den rund 30 Wehrleuten gelang es schließlich, den Brand zu löschen und das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Geräteschuppen sowie die darin abgestellten Maschinen und Werkzeug wurden jedoch Raub der Flammen. <BR \/><BR \/>Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz vorbei und die Wehrleute konnten wieder einrücken. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich, die Gemeindepolizei sowie die Carabinieri.