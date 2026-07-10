Ein Gast eines Beherbergungsbetriebes in St. Ulrich wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2026 auf eine unbekannte Person aufmerksam. Der Mann trug eine graue Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze, hatte einen Bart und war mit einer Taschenlampe unterwegs. <BR \/><BR \/>Nach Angaben des Zeugen versuchte der Unbekannte, über ein Fenster in ein Hotelzimmer einzudringen. Als der Gast laut um Hilfe rief, brach der Täter sein Vorhaben ab und flüchtete. Die verständigten Carabinieri stellten im Zuge ihrer Ermittlungen fest, dass sich in derselben Nacht insgesamt drei bis vier ähnliche Vorfälle in Beherbergungsbetrieben in St. Ulrich ereignet hatten.<BR \/><BR \/>Dabei soll es sich sowohl um versuchte als auch um vollendete Einbrüche gehandelt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich sämtliche Vorfälle zwischen 1.00 Uhr und 3.00 Uhr. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters oder möglicher weiterer Beteiligter laufen. Zeugen, die in den Nachtstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise den Carabinieri mitzuteilen. <BR \/><BR \/>Angesichts der Vorfälle werden alle Betreiber von Beherbergungsbetrieben und selbstverständlich auch Privatpersonen dazu aufgerufen, insbesondere während der Nachtstunden besondere Vorsicht walten zu lassen. Fenster und Türen sollten sorgfältig verschlossen und ungewöhnliche Beobachtungen unverzüglich den Carabinieri gemeldet werden. Im Zweifelsfall wird empfohlen, umgehend die Carabinieri zu verständigen.