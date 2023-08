St. Ulrich: Kind steckt mit Fuß in Schwimmbad fest

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein junger Bub, der mit seinem Fuß im Gitter eines Schwimmbades stecken geblieben war. Der Vorfall ereignete sich im Kinderpool eines Hotels in St. Ulrich. Die Eltern des Kindes setzten den Notruf ab.Die Freiwillige Feuerwehr von St. Ulrich eilte zum Hotel. Mehrere Feuerwehrmänner sprangen in das Becken und schlugen das Gitter, in dem der Junge fest steckte, mit einem Pickel etwas auf. Das Kind der italienischen Urlauberfamilie konnte schnell aus der misslichen Lage befreit werden.„Gefährlich wurde es für das Kind zum Glück nie“, sagt Christian Stuffer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich, zu STOL, „denn das Wasser im Becken war überhaupt nicht tief und der Kopf des Kindes war immer über Wasser.“Bis auf ein paar blaue Flecken am Knie blieb der Bub unverletzt. Die Eltern und die vielen Kinder im Schwimmbad waren erleichtert.