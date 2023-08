St. Ulrich: Mann rastet aus und geht mit Hocker auf Imbisswagen los

„Hätte er in meinem Imbisswagen randaliert, hätte es ein böses Ende genommen“

„Beim Versuch der Frau ihn aufzuhalten, schlug er seiner eigenen Frau einen Zahn aus“

Carabinieri greifen ein: „Angreifer steigt weinend aus seinem Auto“

Es war am 13. Juli gegen 15 Uhr, als ein Mann mittleren Alters aus Süditalien mit seiner Frau und seinem Sohn zu seinem geparkten Auto zurückkehrte und einen Strafzettel unter dem Scheibenwischer vorfand: 29,40 Euro, weil der Mann keine Parkscheibe angebracht hatte.Sichtlich verärgert ging er zum Imbisswagen, der nur 3 Meter von seinem Auto entfernt war und fragte die Inhaber, wer die Strafe ausgestellt habe. Die beiden Imbiss-Besitzer, eine Frau und ein Mann, die den Imbiss auf dem Parkplatz schon seit Jahrzehnten betreiben, sagten ihm, dass sie es nicht wüssten.„Ich habe die Wut in seinen Augen bemerkt. Einen solchen Blick hatte ich seit meiner Kindheit in Brasilien nicht mehr gesehen", sagt der italo-brasilianische Imbissbesitzer R. B. „Der Mann war verärgert und ging hektisch zwischen Auto und Imbiss hin und her. Er stellte uns viele Fragen, in einem sehr unfreundlichen Ton." Nur wenige Tage zuvor hätte er auf demselben Parkplatz bereits einen Strafzettel bekommen.„Er meinte, wir hier in Gröden würden ihn nicht korrekt behandeln", berichtet R. B.„Ich betreibe meinen Imbiss seit einer halben Ewigkeit. Alle 10 Minuten kommen Menschen zu mir und stellen mir alle möglichen Fragen zum Parkplatz. Meine Frau und ich bekommen für die Auskunft keinen Pfennig. Von den meisten nicht einmal ein ,Danke'", sagt er. Auch der Mann mit dem Strafzettel habe sich nicht bedankt. „Ich habe ihm deswegen ,nemmeno un grazie?' nachgerufen", sagt der Inhaber. Daraufhin sei die Situation eskaliert.Der Mann sei zum Imbiss gerannt, sei mit einem Knie auf die Theke gestiegen und habe versucht, in den Imbisswagen zu steigen. „Das kann ich nicht zulassen. Hier sind viele Messer und heißes Öl. Hätte er in meinem Imbisswagen randaliert, hätte es ein böses Ende genommen. Ich schob ihn deswegen von meiner Theke runter. Daraufhin schnappte er sich einen meiner Hocker und schlug wild auf den Wagen ein", erzählt der Besitzer. „Dabei schrie er mich an und drohte mir mehrmals mit dem Tod."Seine Frau und sein Kind hätten laut geschrien und versucht, ihren Mann und Vater zu stoppen. Der habe aber nur ein Ziel gehabt: den Besitzer zu verprügeln.„Beim Versuch der Frau ihn aufzuhalten, schlug er seiner eigenen Frau einen Zahn aus. Mir tat das Kind so furchtbar leid. Ich habe deswegen versucht, so gut es geht, die Ruhe zu bewahren. Ich griff nach dem Hocker und hielt ihn fest", sagt der Imbissbesitzer.Die vielen Schreie und Schläge hätten auch die Aufmerksamkeit einiger Passanten auf sich gezogen. Sie hätten auf dem Parkplatz gestanden und zugeschaut. Den Angreifer hielt das aber nicht auf.„Er griff nach einer Bierflasche und versuchte mir damit ins Gesicht zu schlagen. Glücklicherweise ging meine Frau mit einer Hand dazwischen. Sie wurde dabei verletzt und blutete stark", berichtet der Imbissbetreiber.Auch er wurde bei dem Angriff verletzt. Noch Wochen später hat er einen blauen Nagel und einen gesplitterten Zahn. Außerdem beklagt er noch immer Kopfschmerzen von den Schlägen.Auch am Imbisswagen sind noch Spuren des Angriffs zu sehen: Zerbrochene Deko und kleinere Kratzer und Macken an der Plexiglas-Fassade des Imbisswagens.„Meine Frau schaffte es irgendwann, die Carabinieri zu alarmieren. Diese waren nach wenigen Minuten vor Ort. Als der Angreifer sie kommen sah, flüchtete er in sein Auto. Und als sie schließlich dort waren, stieg er weinend wieder aus", sagt R. B.Die Beamten schlichteten den Streit. Anschließend wurden die beiden Imbissbetreiber mit einem Rettungswagen verletzt in das Krankenhaus von Brixen gebracht. Sie erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung und Morddrohung.„Ich wusste aber, dass es nicht dabei bleiben wird. Dieser Blick in seinen Augen verriet mir, dass wir uns wiedersehen werden. Am 31. Juli war es so weit. Er kam auf mich zu und wollte Frieden mit mir schließen. Er sagte, er würde auch seine Anzeige, die er gegen mich erstattet hatte, zurückziehen. Ich habe nichts gesagt und die Carabinieri gerufen", sagt R. B.Die beiden Betreiber des Imbisses hätten nun große Angst, denn der Angreifer wohne nicht weit weg, sagen sie. „Sein Blick war voller Hass. Wer weiß, wann er wiederkommt."