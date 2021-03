Gegen 16.30 Uhr kam es auf der Minertwiese in St. Ulrich in Gröden zu einem Paragleiterabsturz. Dabei zog sich eine Person schwere Verletzungen zu.Die schwerverletzte Person wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen auch die Carabinieri.

jot