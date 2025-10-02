Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrungsstraße in St. Ulrich in der Nähe des Hotels „Cavallino Bianco“. Aus bisher unbekannter Ursache ist es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Vespa gekommen. <BR \/><BR \/>„Der Vespafahrer hatte großes Glück“, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Er sei mit leichten Verletzungen davongekommen, die Vespa hingegen wurde bei dem Unfall komplett beschädigt.<BR \/><BR \/>Infolge des Unfalls musste der Verkehr zeitweise einspurig weitergeleitet werden. Es kam zu erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich, das Rote Kreuz sowie die Carabinieri.