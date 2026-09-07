Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit. Nach den vorliegenden Einsatzinformationen war das Kind mit dem Fahrrad unterwegs und stürzte. Dabei erlitt es ein Polytrauma. Das 12-jährige Kind wurde noch am Unfallort medizinisch versorgt und intubiert.<BR \/><BR \/>Das schwerverletzte Kind wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Bozen gebracht. Weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.<BR \/><BR \/>Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 2, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes sowie die Carabinieri.