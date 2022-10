St. Vigil in Enneberg: Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich mehrmals

Foto: © FFW St. Vigil in Enneberg

Foto: © FFW St. Vigil in Enneberg

Es war gegen 22.20 Uhr, als der Pkw, der Richtung Rara unterwegs war, von der Straße abkam. Er überschlug sich mehrmals und kam auf einer darunterliegenden Forststraße im Gebüsch zum Stehen. Mehrere Einsatzkräfte rückten sofort aus.Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise kaum verletzt. Sie wurden von den Sanitätern des Weißen Kreuzes an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bruneck gefahren.Die Freiwillige Feuerwehr St. Vigil in Enneberg kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Carabinieri von Stern/La Ila ermitteln den Unfallhergang.