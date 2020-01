St. Walburg: Verkehrsunfall fordert Verletzten

Gegen 17.45 Uhr sind am Neujahrstag in St. Walburg auf der Höhe des Hotels Seerast 2 Pkw frontal zusammengeprallt. Dadurch überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Von den insgesamt 3 in den Unfall verwickelten Personen wurde ein 56-jähriger Mann aus Lana mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus von Meran eingeliefert.





Im Einsatz standen der Rettungswagen der Sektion Ulten, die Freiwillige Feuerwehr von St. Walburg und die Carabinieri.

stol