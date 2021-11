Staatliche Schulen in Neu Delhi nach 2 Jahren wieder offen

Die Vereinten Nationen warnen im Zusammenhang mit den Schulschließungen und verbreiteter Armut in Folge der Pandemie vor einer Zunahme von Kinderarbeit und Kinderehen. Trotzdem war die Wiederöffnung der Schulen kein großes politisches Thema – auch, weil viele reiche Familien Angst haben, ihre ungeimpften Kinder zur Schule zu schicken, sie zuhause gutes Internet haben und auch die Betreuung der Kinder in der Großfamilie sichergestellt ist. Durch die langen Schließungen dürfte sich die Kluft zwischen Reich und Arm vergrößert haben.Inzwischen sind die Corona-Zahlen in Indien wieder relativ niedrig. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist in den verschiedenen Bundesstaaten unterschiedlich geregelt. In Neu Delhi öffneten staatliche Schulen ab der 9. Klasse im September – am Montag dann auch alle anderen Klassenstufen. Privatschulen entscheiden selbst. Viele sind noch zu.

dpa