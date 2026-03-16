<h3>\r\n„Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch“<\/h3>Seiler selbst veröffentlichte ein Posting. „Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen“, schreibt der Musiker. <BR \/><BR \/>Er sei so erzogen worden, „dass ich für meine Fehler gerade stehe und sämtliche Konsequenzen daraus auch trage“. Diese „gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen“. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, „werde ich mich mit den Fakten bei euch melden. Ohne Ausschmücken, ohne Kleinredereien“, versichert Seiler und stellt in Aussicht: „Ich werde mich bis dahin zurückziehen.“<h3>\r\n„Wir können die Ermittlungen bestätigen“<\/h3>Zuvor hatte das Management bestätigt, dass es Ermittlungen gibt, allerdings auch ohne auf den Inhalt der Anschuldigung näher einzugehen. „Wir können die Ermittlungen bestätigen und kooperieren vollumfänglich mit den zuständigen Behörden. Es war ein Abend in privatem Rahmen, nach dem Fragen offen sind, die jetzt sorgfältig geklärt werden müssen. An dieser Aufklärung wirken wir selbstverständlich mit. Den weiteren Verlauf der Ermittlungen müssen wir nun abwarten“, hieß es einem schriftlichen Statement.<BR \/><BR \/>Christopher Seiler ist Teil des sehr erfolgreichen Musikduos Seiler & Speer. Zu den bekanntesten Songs des 2014 eigentlich als Juxprojekt gegründeten Duos zählen „Ham kummst“, „Ala bin“ und „Principessa“. Erst Anfang März wurden ihnen zwei Amadeus Awards in den Kategorien „Live-Act'“ und „Pop\/Rock“ verliehen.