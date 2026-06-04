Italienischen Medienberichten zufolge hatte der 35-Jährige über starke Beschwerden geklagt, nachdem er in einem Restaurant Fisch gegessen hatte.<BR \/><BR \/>Auch der Vater des Mannes hatte Ende April Fisch gegessen. Er zeigte ähnliche Symptome, überlebte jedoch. Die Staatsanwaltschaft Verona habe Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen, berichtete die italienische Online-Zeitung „Qui brescia“. <BR \/><BR \/>Bereits in Italien war die Leiche obduziert worden. Die Ergebnisse sind der Staatsanwaltschaft Mosbach allerdings bisher nicht bekannt. Um an diese Informationen zu gelangen, leitete die Behörde ein Rechtshilfeersuchen ein.<BR \/><BR \/>Die Angehörigen wurden laut Staatsanwaltschaft zu den Umständen des Todes befragt.