Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen zum Tod des Bären M62 ein

Ermittlungen gegen Unbekannt

Einigen Wanderer fanden Ende April den Kadaver des Bären M62 in unwegsamen Gelände zwischen dem Molveno-See und San Lorenzo Dorsino. STOL hat berichtet. Bei der am vergangenen Freitag durchgeführten Autopsie des Tierkörpers, der sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand, konnte die Todesursache nicht ermittelt werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Autopsie, die nur in Anwesenheit von Fachleuten ohne Vertreter von Tierschutzverbänden durchgeführt wurde, war von der Provinz Trient in Auftrag gegeben worden, um die Todesursache des Bären zu ermitteln.Die erste Hypothese, die von den Experten des Forstamtes der Provinz nach dem Fund des Kadavers aufgestellt wurde, lautet, dass das Exemplar von einem anderen Bären getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft Trient hat nun eine Akte zum Tod von M62 eröffnet, um die genauen Todesumstände des Tieres zu klären.Ermittelt wird von der Staatsanwaltschaft nun gegen Unbekannt. Es liegt der Verdacht auf den Tatbestand der Wilderei vor.M62 galt als Problembär und stand zusammen mit JJ4 und MJ5 auf der Liste der Bären, die die Provinz zu erlegen beabsichtigte.