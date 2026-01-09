Zu Beginn waren 77 Personen in unterschiedlicher Funktion (davon standen vorübergehend 8 im Hausarrest) in die 2024 aufgeflogenen Ermittlungen verwickelt, darunter auch Signa-Gründer René Benko.<BR \/><BR \/> Den Hinweis über den Abschluss der Ermittlungen wurde nun an 28 Personen zugestellt: darunter die ehemalige Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi, die ihr Amt niedergelegt hatte, der Südtiroler Unternehmsberater Heinz Peter Hager und der Unternehmer Paolo Signoretti, die von den Ermittlern als wichtige Partner Benkos in Südtirol und im Trentino angesehen werden. <BR \/><BR \/>Die schwerwiegendsten Vorwürfe, wie die kriminelle Vereinigung mit mafiöser Prägung, wurden im Laufe der Zeit abgeschwächt, und bereits im vergangenen November hatte dieselbe Staatsanwaltschaft den Ermittlungsrichter gebeten, auch diese Tatvorwürfe zu den Akten zu legen. Die Verhandlung ist für den 5. Februar angesetzt.