„Unsere Brüder haben den Weg des Dienstes am Gemeinwohl gewählt. In ihrer Begegnung mit Christus haben sie sich in ihm gespiegelt und erkannt, dass das schöne Gesicht der Menschlichkeit im Dienst am Nächsten liegt“, erklärte der Erzbischof beim Staatsbegräbnis in der Basilika Santa Giustina in Padua.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227468_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An der Trauerzeremonie für Stabsgefreiten Davide Bernardello (36), Oberstabsfeldwebel Marco Piffari und Hauptfeldwebel Valerio Daprà (beide 56) nahmen Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie mehrere Regierungsmitglieder teil, gemeinsam mit tausenden Anwesenden, darunter auch die 17 Polizisten, die bei der Explosion während der Zwangsräumung eines Bauernhofs verletzt wurden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227471_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als die drei Särge - mit der Trikolore-Flagge bedeckt, jeweils mit einem Foto der Verstorbenen - in die Basilika getragen wurden, brandete stürmischer Applaus auf. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227474_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Detonation, bei der die drei Carabinieri ums Leben kamen, wurde von den hoch verschuldeten Eigentümern des Landhauses ausgelöst - zwei Brüdern und einer Schwester, die inzwischen festgenommen wurden und demnächst einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden sollen. <BR \/><BR \/>Die Zwangsräumung war angeordnet worden, weil die Geschwister hoch verschuldet und unter prekären Bedingungen im Haus lebten - ohne Strom und Gas. Bereits vor einem Jahr und erneut am 24. November hatten sie sich der Räumung widersetzt, indem sie eine Gasflasche öffneten. Einer der Brüder hatte zudem damit gedroht, sich mit Benzin anzuzünden. Die beiden Brüder Dino und Franco Ramponi, die sich derzeit in Untersuchungshaft befinden, haben sich entschieden, keine Aussagen vor dem Ermittlungsrichter in Verona zu machen. Bei ihrer Schwester Luisa, die weiterhin intubiert auf der Intensivstation liegt, wurde die Festnahme inzwischen bestätigt.