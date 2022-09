Staatsmann des Jahres: Draghi in New York ausgezeichnet

Worte der Dankbarkeit kamen auch von Henry Kissinger: „Sein Mut und sein Weitblick werden dafür sorgen, dass er uns noch lange erhalten bleibt“, sagte der ehemalige US-Außenminister, während Draghi versuchte ihn zu bremsen.„Angesichts der Gefahr eines neuen Kalten Krieges, einer neuen Polarisierung, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst wurde, wird die Art und Weise, wie wir mit Autokratien umgehen, unsere Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten, bestimmen“, so der italienische Premierminister. „Wir brauchen daher Offenheit, Konsequenz und Engagement.“Trotz des Ernstes der Lage zeigte sich Draghi optimistisch: „Ich hoffe, dass Russland zu den Gesetzen zurückkehren kann, die es 1945 unterzeichnet hat und dass die Ukraine jenen Frieden finden kann, nach dem wir nicht aufhören dürfen zu suchen.“„Nur eine globale Zusammenarbeit“, so der Premierminister, der dieses Konzept heute Abend in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung wiederholen wird, „kann zur Lösung globaler Probleme beitragen, von Pandemien bis zum Klimawandel.“