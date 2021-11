Staatspolizei: 3 Festnahmen, 9 Anzeigen und Drogenfund

Die Staatspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei und der Spezialeinheit für Kriminalprävention „Lombardia“ aus Mailand in der vergangenen Woche in Bozen intensive Kontrollen durchgeführt, bei denen über 250 Personen angehalten wurden. Im Fokus der Ermittler stand das Gebiet rund um den Bahnhof.Am Freitagabend setzte ein Mechaniker bei der Quästur einen Notruf ab, weil in seiner Werkstatt die Alarmanlage ausgelöst worden war. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, trafen sie einen 36-jährigen Mann und eine 51-jährige Frau an, die gerade in einem der abgestellten Autos im Inneren der Werkstatt zu Gange waren.Die beiden versuchten noch mit Ausrede der einer Festnahme zu entgehen, sie seine nämlich nur auf der Suche nach einem Schlafplatz. Überwachungsaufnahmen belegten aber deutlich, dass die beiden Wertsachen aus den Autos entwendet hatten.Während der 36-Jährige festgenommen und ins Gefängnis gebracht wurde, überstellten die Polizisten die 51-Jährige in den Hausarrest.Eine weitere Festnahme betraf einen jungen Mann. Er hatte sich nicht an ein Annäherungsverbot gegenüber einer Person gehalten, das wegen eines Stalking-Falles verhängt worden war.Die 9 Anzeigen betrafen Ladendiebstähle, Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot für Bozen, den Besitz von Drogen und Einbruchswerkzeug.So wurden etwa bei einem tunesischen Staatsbürger, der erst vor einem Monat nach Italien gekommen war, rund 18 Gramm Kokain und Haschisch gefunden. Neben der Anzeige werde nun laut Staatspolizei auch die Ausweisungsprozedur vorbereitet.

