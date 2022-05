Staatspolizei: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Einige Bürger meldeten am Montag beim Notruf, dass ein Mann in der Bozner Innenstadt versucht habe, mit einem Stein das Schaufenster eines Geschäftes einzuschlagen.Sofort rückten die Polizisten am Ort des Geschehens an und konnten des vermeintlichen Einbrechers habhaft werden, noch bevor dieser in dem Geschäft etwas entwenden konnte. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.Im Laufe des Abends kam es schließlich zu einer weiteren Festnahme im Stadtviertel Oberau-Haslach: Bei einer Routinekontrolle identifizierten die Ermittler einen ausländischen Staatsbürger, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Nach einer Verurteilung wegen Raubes musste der Mann eine Haftstrafe von mehr als 2 Jahren verbüßen. Er wurde festgenommen.