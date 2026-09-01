Ein rascher Ermittlungserfolg gelang den Beamten am Sonntag: Nach dem Diebstahl zweier hochpreisiger Fahrräder im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro, die zwei österreichischen Urlaubern entwendet worden waren, konnte der Täter umgehend ausfindig gemacht werden. <BR \/><BR \/>Die Beamten stellten die Räder sicher und händigten das Diebesgut den Eigentümern direkt wieder aus.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Sonntag wurden im Einkaufszentrum Waltherpark zwei junge Frauen nach einem versuchten Ladendiebstahl gestellt und angezeigt.<h3>Fluchtfahrzeug bis nach Eppan verfolgt<\/h3>Bereits am Samstag war eine Streife zur Torricelli-Straße ausgerückt, nachdem dort zwei junge Frauen Opfer eines Diebstahls geworden waren. <BR \/><BR \/>Dank Zeugenaussagen und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei Eppan gelang es den Einsatzkräften, das Fluchtfahrzeug der mutmaßlichen Täter abzufangen. Die beiden Insassen, zwei junge italienische Staatsbürger, wurden wegen schweren Diebstahls angezeigt.<h3>\r\nSchwerpunkt am Domplatz: 21 Aufenthaltsverbote<\/h3>Im Rahmen der verstärkten Präsenzkontrollen unter der Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari – die gemeinsam mit Einheiten der Armee und der Stadtpolizei durchgeführt werden – lag ein Hauptaugenmerk auf der Bozner Innenstadt. <BR \/><BR \/>Besonders im Bereich hinter dem Dom und am Pfarrplatz wurden 21 Ausweisungsverfügungen erteilt, da Personen den Zugang zu öffentlichen Bereichen behindert hatten.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus erstatteten die Beamten Anzeige gegen zwei marokkanische Staatsangehörige im Alter von 31 und 35 Jahren. Der 31-Jährige hatte gegen ein gerichtlich verfügtes Platzverbot (DACUR) verstoßen, während der 35-Jährige einer bestehenden Ausweisungsverfügung des Quästors nicht nachgekommen war. Drei weitere Personen wurden wegen Missachtung kommunaler Wegweisungsdekrete gemeldet.