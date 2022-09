Staatspolizei feiert ihren Patron St. Michael

Im Anschluss zeichneten Regierungskommissar und Quästor einige Polizeibeamte aus, die sich durch besondere Verdienste hervorgetan hatten. Am Nachmittag konnten die Familienangehörigen der Polizisten deren Arbeitsplatz besuchen.Auch der Raum in der Quästur, der der Geschichte der Staatspolizei gewidmet ist und in dem u.a. Uniformen, Motorräder und historische Dokumente ausgestellt sind, blieb zugänglich.