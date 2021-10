Staatspolizei führt umfassende Sonderkontrollen durch

Die Maßnahmen wurden am 17. September eingeleitet, als die Brixner Polizisten Dutzende Personen kontrollierten, Durchsuchungen durchführten und einige Gramm Betäubungsmittel beschlagnahmten, die sie in der Kleidung von Drogenkonsumenten gefundenen hatten.Am 8. Oktober wurden die Kontrollen noch verschärft, indem neben den Kollegen vor Ort auch Einsatzkräfte der Abteilung für Kriminalprävention „Lombardei“ aus Mailand hinzugezogen wurden: Hunderte Personen wurden identifiziert, einige Jugendliche durchsucht und Haschisch beschlagnahmt, was eine Anzeige nach sich zog.Am 12. Oktober vereitelten Männer der Brixner Staatspolizei eine Reihe von Betrugsversuchen, die von 2 Frauen und einem Mann aus Rumänien verübt wurden. Unter dem Vorwand Taubstummheit zu sein, forderten die 3 in der Innenstadt Passanten dazu auf, für einen erfunden Verein zur Unterstützung Behinderter zu spenden.Dank der Hinweise einiger Bürger, konnten sie die Ermittler schnell ausfindig machen, die 3 flüchteten sich aber in das Getümmel der Fußgängerzone. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappten die Polizisten die 3 Betrüger und brachten sie aufs Revier, wo sie durchsucht wurden. Für die 3 Rumänen gab es eine Anzeige auf freiem Fuß.Auch am Freitag wurde in Brixen wieder kontrolliert: 64 Personen wurden dabei identifiziert und zahlreiche Fahrzeuge überprüft.Zahlreiche Kontrollen wurden auch in verschiedenen Geschäften und Gastbetrieben durchgeführt, wobei vor allem auf die Einhaltung der geltenden Anti-Corona-Vorschriften geachtet wurde.

