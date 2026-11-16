Der Gerichtsplatz in Bozen wird am morgigen Dienstag, 17. November, zum Treffpunkt für die mobile Aufklärungskampagne „Una Vita da Social“. Von 9 bis 12 Uhr können Schülerinnen und Schüler dort mit Fachleuten der Staatspolizei über Sicherheit im Internet sprechen.<BR \/><BR \/>Die Initiative findet heuer zum 14. Mal statt und richtet sich an Jugendliche, Lehrkräfte und Familien. Der Truck wird dafür in ein multimediales Klassenzimmer verwandelt. In diesem Jahr tritt er unter dem Namen „Ispettore Truck“ auf.<BR \/><BR \/>Neben künstlicher Intelligenz und den Chancen, die sie bietet, geht es um mögliche Risiken bei unbedachter Nutzung. Weitere Themen sind Cybermobbing, Cybergrooming und Betrug im Internet. Auch der Schutz persönlicher Daten und der eigenen Identität sowie die Risiken beim Teilen von Bildern und anderen Inhalten werden angesprochen.<BR \/><BR \/>„Una Vita da Social“ wird in Zusammenarbeit mit dem italienischen Bildungsministerium im Rahmen des Projekts „Generazioni Connesse“ umgesetzt. Nach Angaben der Staatspolizei hat die Kampagne bislang mehr als 650 Städte besucht, fast 5,5 Millionen Teilnehmende erreicht und 75.000 Bildungseinrichtungen einbezogen. Die Initiative war zudem in Albanien, Nordmazedonien und Griechenland zu Gast.