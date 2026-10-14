In der Folge forderten die Beamten den Mann auf, ihnen zu folgen. Daraufhin begann dieser nach einem Handgemenge, um sich zu treten, und traf die Polizisten mehrmals. „Dank der Unterstützung einer weiteren Streife wurde der Mann, ein 36-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der bereits polizeilich vorbestraft ist und um Asyl angesucht hat, schließlich überwältigt und wegen Widerstands und Körperverletzung festgenommen“, schreibt die Quästur in einer Aussendung. Bei diesem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Die Heilungsdauer wurde auf vier bzw. fünf Tage geschätzt.<BR \/><BR \/>Und am Mittwoch kontrollierten Staatspolizisten auf dem Bozner Dominikanerplatz einen Mann, der während der Identifizierungsphase ausrastete. Der 41-jährige marokkanische Staatsbürger wurde überwältigt und in die Quästur gebracht, wo man ihn wegen Widerstands und Beleidigung eines Amtsträgers angezeigt hat. Zudem wurde ein kleiner Hund, mit dem der Mann spazieren gegangen war, vorübergehend in Obhut genommen, da die Ermittlungen ergaben, dass das Tier nicht dem Marokkaner gehört. Der Hund wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.