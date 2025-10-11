Am Donnerstagvormittag war eine Streife der Quästur zu dem Gebäude gerufen worden, nachdem IPES-Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten in einer Garage auf eine Person gestoßen waren, die dort offenbar Unterschlupf gesucht hatte.<BR \/><BR \/>Die Beamten trafen den Mann vor Ort an und stellten fest, dass er keine Berechtigung hatte, die Räumlichkeiten zu nutzen. Er wurde aufgefordert, die Garage zu verlassen, und anschließend zur Überprüfung in die Quästur gebracht.<BR \/><BR \/>Dort identifizierte die Polizei den 59-jährigen Italiener – einen mehrfach vorbestraften Mann. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Die Garage wurde wieder dem IPES übergeben.