Bei der Personendurchsuchung wurden bei dem 22-jährigen, vorbestraften albanischen Staatsbürger ein Küchenmesser, einige Dosen Kokain und Marihuana sowie ein Paar Latexhandschuhe gefunden.<BR \/>In diesem Zusammenhang brachten die Polizeibeamten den jungen Mann mit einem Wohnungseinbruch in Verbindung, der sich wenige Stunden zuvor in einer Wohnung im Stadtteil Neustift ereignet hatte. Dort hatte der Täter grüne Latexhandschuhe getragen.<BR \/><BR \/>Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden einer Damengeldbörse, die nach einem früheren Wohnungseinbruch als gestohlen gemeldet worden war, sowie zweier weiterer Uhren mutmaßlich gestohlener Herkunft. Am Ende der Ermittlungen wurde der ausländische Staatsbürger auf freiem Fuß wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Hehlerei und Mitführens von gefährlichen Gegenständen angezeigt.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Montag wurde ein 24-jähriger algerischer Staatsbürger von Beamten des Polizeikommissariats Meran dingfest gemacht: Während seines kurzen Aufenthalts war der Ausländer der Justizbehörde wegen Drogenbesitzes mit dem Ziel des Handels sowie wegen der Teilnahme an einer Schlägerei im vergangenen Monat in Meran gemeldet worden.<BR \/><BR \/>Der Quästor erließ gegen den jungen Mann eine Ausweisungsverfügung aus dem Staatsgebiet mit anschließender Begleitung zum Flughafen Rom-Fiumicino, von wo aus der 24-Jährige dann in sein Herkunftsland fliegen musste.