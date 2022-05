Online-Betrug: Staatspolizei warnt vor Diebstahl der Bankdaten

Die Staatspolizei ruft in einer Aussendung zu erhöhter Wachsamkeit auf, um Betrugsversuchen und Datendiebstählen zu entgehen. In den vergangenen Tagen seien bei den Ermittlern vermehrt Phishing-Versuche gemeldet worden, bei denen Betrüger an die Bankdaten ihrer Opfer kommen wollten.