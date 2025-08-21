Präsident Mattarella zeigte sich sichtlich beeindruckt von der herzlichen Gastfreundschaft und der Kulinarik des Hauses, so schreibt das Hotel Lamm in einer Pressemitteilung. <BR \/><BR \/> Die Familie des Präsidenten genoss ein mehrgängiges Menü, das von Küchenchef Marc Oberhofer mit großer Sorgfalt und regionaler Finesse zubereitet wurde. Der Präsident sprach persönlich ein großes Kompliment an den Chef aus – eine besondere Ehre und Anerkennung für das gesamte Team des Hotel Lamm.<BR \/><BR \/>Neben kulinarischen Höhepunkten zeigte der Präsident auch reges Interesse am Hotel, dessen Architektur und der Philosophie des Hauses. Für Hoteldirektorin Verena Gabrielli und vor allem Chef Marc Oberhofer war der Besuch ein bedeutender Moment: „Es war uns eine große Ehre, Herrn Präsident Mattarella und seine Familie bei uns willkommen zu heißen. Wir sind dankbar für diese besondere Begegnung.“<BR \/><BR \/>Der Besuch des Staatspräsidenten unterstreicht die Bedeutung der Region als Ort der Begegnung, Gastfreundschaft und Qualität – und bleibt für das Hotel Lamm ein unvergessliches Ereignis.