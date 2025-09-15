Am 30. Juli hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher die Entnahme von zwei Wölfen im Obervinschgau genehmigt.<BR \/><BR \/>Im August wurde der erste Wolf geschossen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-vinschger-wolf-erlegt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Der zweite Wolf konnte bisher nicht aufgespürt werden. <BR \/><BR \/>Derweil wurde das Dekret zum Abschuss der Wölfe ausgesetzt, wie die Tierschutzorganisationen ENPA, LAV und LNDS am Montagabend in einer Presseaussendung erfreut mitteilen. Sie hatten beim Staatsrat Einspruch gegen das Dekret des Bozner Landeshauptmanns Kompatscher eingelegt. <BR \/><BR \/>Am 9. Oktober findet eine Anhörung beim Staatsrat statt, dann soll eine endgültige Entscheidung fallen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>