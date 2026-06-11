Zum Steinschlag war es bei Barbian (Höhe „Zum Kaltern Keller) gekommen.<BR \/><BR \/> In der Böschung oberhalb der Straße verläuft ein Wanderweg, der talseitig von einer Mauer gestützt wird. Vom höchsten Punkt haben sich bereits Dienstagabend erste Steine gelöst. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aufgrund der Gefahr, dass sich weitere Steine lösen, musste die Straße am Mittwoch gegen 18 Uhr komplett gesperrt werden. Die Sperre dauert bis Freitag, 17 Uhr, an. <BR \/><BR \/>Der Verkehr wird örtlich über Waidbruck umgeleitet. Da diese Ausweichroute nicht für den Schwerverkehr taugt, muss dieser über die Brennerautobahn (Auffahrt Klausen) ausweichen.