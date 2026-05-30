<h3>\r\n31 Minderjährige festgenommen<\/h3>\r\nDie Bilanz der Aktion fällt beachtlich aus: Insgesamt wurden 1.335 Personen festgenommen, darunter 31 Minderjährige. Gegen weitere 2.358 Personen wurde Anzeige erstattet.<BR \/><h3>\r\n430 Kilogramm Drogen beschlagnahmt <\/h3>\r\nZudem stellten die Ermittler rund 430 Kilogramm Drogen sicher, darunter Kokain, Cannabis und Heroin. Auch 111 Waffen wurden beschlagnahmt, darunter ein Sturmgewehr vom Typ Colt AR15, mehrere Kriegswaffen, eine kugelsichere Weste sowie große Mengen Munition.<BR \/><BR \/>Besonderes Augenmerk galt dem Besitz von Stichwaffen unter Jugendlichen. Die Polizei beschlagnahmte 250 gefährliche Gegenstände, darunter Messer, Schlagringe, Teleskopschlagstöcke, Macheten, Säbel und Äxte.<BR \/><BR \/>An der Großaktion beteiligten sich auch Einsatzkräfte in Bozen. Insgesamt wurden im Zuge der Kontrollen mehr als 297.000 Personen identifiziert, darunter über 15.000 Minderjährige. Die Kontrollen konzentrierten sich vor allem auf das Umfeld von Lokalen und Nachtclubs.