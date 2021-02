Staben: Brand endet glimpflich

Die Rettungskräfte wurden gegen 11.40 Uhr alarmiert. In einem Haus in Staben war es zu einem Zwischendeckenbrand im Bereich zwischen dem Kellergeschoss und dem Erdgeschoss gekommen.Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Die Bewohner des Hauses wurden kurzzeitig evakuiert, verletzt wurde niemand.Die Wehrleute bekamen das Feuer rasch unter Kontrolle. Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren von Staben, Naturns und Tschars auch das Weiße Kreuz Naturns, der Organisatorische Leiter (ORG) vom Weißen Kreuz Meran sowie die Carabinieri.

