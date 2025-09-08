Seit September 2020 führte Major Tosoni die Kompanie Brixen durch herausfordernde Zeiten. Besonders hervorzuheben sind seine Bemühungen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. <BR \/><h3>\r\nWeniger Einbrüche im Eisacktal dank gezielter Strategie <\/h3>Intensive Streifendienste, gezielte Kontrollen und eine minutiöse Analyse der „Hotspots“ führten im Raum Brixen und Eisacktal zu einem deutlichen Rückgang von Einbrüchen. <BR \/><BR \/> Mehrere Erfolge einfahren konnte der Kommandant auch in Sachen Drogenbekämpfung: Im Rahmen mehrerer Operationen konnten große Mengen Rauschgift beschlagnahmt und mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden – auch dank der wertvollen Hilfe der Drogenspürhunde der Carabinieri. <BR \/><h3>\r\nPrävention von Gewalt gegen Frauen im Fokus <\/h3>Besonders am Herzen liegt Tosoni der Kampf gegen Gewalt an Frauen – so arbeitete er mit den anderen Behörden und Organisationen zusammen, um schnelle und angebrachte Strategien umzusetzen. <BR \/><BR \/>Zudem stärkte er die Zusammenarbeit mit anderen Polizeikräften, den Freiwilligen Feuerwehren und Gemeinden, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Möglich machte dies auch seine Bürgernähe: Durch Informationsveranstaltungen für Senioren über Betrugsprävention und Gespräche mit Jugendlichen über Legalität und Suchtprävention baute er eine starke Bindung zur Gemeinschaft auf. <BR \/><BR \/>„Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit und danke meinen Beamten, den anderen Sicherheitskräften und der Bevölkerung für ihre Unterstützung“, so Tosoni. Der scheidende Major wurde vom Kommandanten der Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Stefano Paolucci, und dem Südtiroler Landeskommandanten, Oberst Antonio Forte, herzlich verabschiedet und für seine Verdienste gewürdigt.<BR \/><h3>\r\nSpecchio: Erfolgreiche Arbeit weiterführen <\/h3>Hauptmann Giuseppe Specchio übernimmt nun die Leitung und will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers weiterführen. Bis August war er in der Ermittlungsabteilung der Carabinieri in Rom tätig.