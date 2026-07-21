Die Stadtpolizei Bozen setzt ihre Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Stadtgebiet fort. Im Rahmen einer gezielten Aktion wurde am gestrigen Montag ein 39-jähriger Mann verhaftet.<BR \/><BR \/>Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen mehrfach amtsbekannten tunesischen Staatsbürger. Die Beamten hatten zuvor eine längere Beobachtungs- und Verfolgungsaktion durchgeführt. Am linken Eisackufer ertappten die Ordnungskräfte den Mann schließlich beim mutmaßlichen Drogenverkauf.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte, am Körper des Mannes versteckt, 33 bereits abgepackte Heroinportionen, die für den Verkauf vorbereitet waren. Die sichergestellte Menge belief sich auf insgesamt rund 62 Gramm Heroin. Zusätzlich wurden 700 Euro Bargeld beschlagnahmt. Nach Einschätzung der Ermittler handelt es sich dabei vermutlich um Einnahmen aus dem Drogenverkauf.<BR \/><BR \/>Während der Maßnahmen zur Identitätsfeststellung soll der Mann Widerstand geleistet haben. Dabei sei es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Beamten gekommen. Nach Abschluss der vorgesehenen Verfahren wurde der 39-Jährige verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.