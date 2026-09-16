Die Sicherheitseinheit der Bozner Stadtpolizei führte heute einen Räumungseinsatz im Bereich der Talferbrücke durch. Unterhalb der Brücke entdeckten die Einsatzkräfte mehrere provisorische Schlafplätze, die in Anbetracht der Gefahrensituation durch die Nähe zum Wasser und des verwahrlosten Zustands geräumt wurde. <BR \/><BR \/>Die vorgefundenen Gegenstände wurden von Mitarbeitenden des Umweltbetriebs SEAB entfernt und entsorgt. Bei ihrer Kontrolle trafen die Einsatzkräfte sieben Personen an, die alle über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügten. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie angewiesen, den Ort zu verlassen. Eine Person wurde wegen Widerstands gegen eine Amtsperson und wegen Verweigerung der Identitätsprüfung angezeigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360440_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Stadtpolizei stellt in Aussicht regelmäßig Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durchzuführen, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen und die öffentliche Nutzung der Grünanlagen und Aufenthaltsräume sicherzustellen.