<BR \/>Eine Sondereinheit der Bozner Stadtpolizei führte in den vergangenen Tagen verstärkte Kontrollen durch. An der Reschenbrücke fiel den Beamten ein junger Mann auf, der in einer Handtasche wühlte. Als er die Polizisten bemerkte, flüchtete er mit einem E-Bike. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass sowohl die Handtasche als auch das E-Bike gestohlen waren. Die Gegenstände wurden den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295172_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein weiterer Einsatz führte die Beamten ins Stadtviertel Europa-Neustift. Dort wurde ein junger Mann überrascht, der offenbar Drogen verkaufen wollte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Messer, rund fünf Gramm Heroin sowie Bargeld. Der Mann wurde auf freiem Fuß wegen Drogenhandel und unerlaubtem Mitführen einer Waffe angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295175_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In einem anderen Fall hielten die Einsatzkräfte einen obdachlosen, polizeibekannten Mann an. Er führte ein tragbares Flex-Gerät mit sich, das mutmaßlich für Einbrüche oder Diebstähle verwendet werden sollte. Das Werkzeug wurde beschlagnahmt, der Mann angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der Kriminalitätsbekämpfung setzt die Stadtpolizei auch auf Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Ordnung. Im Bereich der Trientner Straße wurden mehrere offensichtlich verwahrloste Fahrzeuge abgeschleppt und zur Verschrottung gebracht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295181_image" \/><\/div>\r\n