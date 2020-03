Stadtwerke Meran verschieben Zahlungstermine

Sobald die Maßnahmen der Regierung feststehen, könnte diese Regelung abgeändert werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke am Freitag.Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind auch während dieses Notstandes täglich unterwegs, um die Sauberkeit und Hygiene der Stadt, die Trinkwasserversorgung und die öffentliche Beleuchtung zu garantieren.Auf Anweisung der Gemeinde Meran und in Absprache mit dem Zivilschutz werden die Stadtwerke am Samstag damit beginnen, nachts (ab 19.00 Uhr) die Bürgersteige vor Apotheken, Wertstoffinseln und Bushaltestellen mit Wasserstoffperoxid, das in Wasser auf eine Konzentration von 5 Prozentverdünnt wird, zu desinfizieren.Auch die bereits seit einigen Tagen durchgeführte Desinfizierung der Straßen wird fortgesetzt.

pm/zor