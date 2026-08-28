Im Rahmen der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung hoben Landeshauptmann Arno Kompatscher, Wirtschaftslandesrat Marco Galateo sowie Vermögenslandesrat Christian Bianchi die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Partner hervor, die zum Abschluss der Vereinbarung geführt hat. Es handle sich dabei um den vorletzten formalen Schritt zum endgültigen Abschluss des Verfahrens rund um die Neuvergabe der Konzession der Stahlwerke. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung ist für 3. September in Rom vorgesehen ist.<BR \/><BR \/><BR \/>„Es hat diesen Iter gebraucht, weil man auf die einzelnen Punkte verweisen konnte. Wir haben am Ende alle Ziele erreicht: jene des Landes, sprich den Erhalt der Arbeitsplätze und der Produktionstätigkeit und dass wir die Kontrolle über dieses Gebiet bewahren. Auch das Ziel der Regierung, nämlich die strategische Produktion aufrecht zu erhalten, und auch jenes des Unternehmens – Planungssicherheit zu haben und Investitionen zu garantieren – konnten erreicht werden“, hob Landeshauptmann Kompatscher hervor und dankte gleichzeitig für die geleistete Arbeit, unter anderem von Generalsekretär Eros Magnago, der Anwaltschaft des Landes sowie den Landesräten Galateo und Bianchi. „Nachdem das öffentliche Ausschreibungsverfahren ergebnislos geblieben war, wurde von der Staatsanwaltschaft die Durchführbarkeit von Direktverhandlungen mit dem Unternehmen, das derzeit die Stahlwerke führt, für zulässig anerkannt. Es geht nämlich um einen Industriezweig mit strategischer Bedeutung, um Arbeitsplätze und um ein Produktionsstätte, die Teil der Wirtschaftsgeschichte Südtirols ist“, hob Landesrat Galateo hervor. Die Schaffung von Kontinuität und Perspektiven für die Stahlproduktion sowie die Voraussetzungen für Investitionen, Innovation und eine nachhaltige Nutzung des Areals seien wichtige Gründe gewesen, dran zu bleiben.<BR \/><BR \/>“Es handelt sich um eine industriepolitische Entscheidung, die auf Langfristigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ausgerichtet ist„, hielt Galateo fest. Auch Landesrat Christian Bianchi lobte die gute Zusammenarbeit aller Akteure, die zu einer Vereinbarung über 30 Jahre mit der Option auf weitere 30 Jahre geführt habe: “Die Konzession ist von großer Bedeutung, da sie sehr wichtige Vereinbarungen und Verpflichtungen beinhaltet“, unterstrich Bianchi.