Konkret soll sich der Vorfall am 21. Februar an der Talstation des Sessellifts „Plateau“ am Kronplatz abgespielt haben, heißt es in einer Aussendung. Gegen den 25-Jährigen war bereits zuvor eine vorbeugende Verfügung erlassen worden, nachdem eine 18-jährige Studentin im Jänner Anzeige wegen Stalking erstattet hatte.<h3>\r\nKameras rekonstruieren das Geschehen<\/h3><BR \/>Doch der Mann soll sich nicht an das Annäherungsverbot gehalten haben: An der Talstation soll er auf die junge Frau und einen befreundeten Studenten zugegangen sein. Laut ersten Rekonstruktionen soll er die 18-Jährige zunächst verbal bedroht und anschließend ihren Begleiter körperlich angegriffen haben. Dabei soll er dem jungen Mann ins Gesicht geschlagen haben. <BR \/><BR \/>Die beiden Betroffenen verständigten umgehend die Skistreife der Carabinieri. Durch die Sicherstellung und Auswertung der Bilder der Videoüberwachung der Liftanlage konnten die Beamten den Ablauf des Geschehens eindeutig rekonstruieren.<h3>\r\n25-Jähriger befindet sich in Hausarrest<\/h3><BR \/>Die Carabinieri-Beamten aus Bruneck konnten den mutmaßlichen Angreifer kurze Zeit später ausfindig machen und verhaften. Zunächst wurde gegen ihn Hausarrest verhängt. Die Verhaftung wurde in der Folge von der Justizbehörde bestätigt; derzeit befindet sich der 25-Jährige weiterhin unter Hausarrest.<BR \/><BR \/>Gemäß den geltenden Bestimmungen gilt für den Beschuldigten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung weiterhin die Unschuldsvermutung (Richtlinie 2016\/343\/EU).