Bruzzone wirft ihm vor, sie seit 2017 über soziale Medien, E-Mails sowie durch Beschwerden und Anzeigen belästigt und bedroht zu haben - so sehr, dass sie um ihre Sicherheit fürchtet.<BR \/><BR \/>Avesani arbeitet in Mantua in einem öffentlichen Krankenhaus. In erster Instanz wurde er bereits wegen Verleumdung von Bruzzone zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Nun muss er sich auch wegen Stalking vor Gericht verantworten. Der Arzt soll Bruzzone seit acht Jahren belästigt haben - beginnend mit einem ersten Facebook-Post im Jahr 2017. Seither reißen die Drohungen und verbalen Übergriffe nicht ab. Avesani soll über ein auf den Namen „Marco Marche“ registriertes Konto geschrieben haben: „Der Tiger wird brennen.“ Und mit „Tiger“ war offenbar Bruzzone gemeint. Bruzzone befürchtet eine Säurenattacke durch den Neurologen.<BR \/><BR \/>Angriffe passierten laut der Kriminologin sogar während einer Anhörung beim ersten Prozess in Verona. „Er kam wie ein Besessener in den Saal, schrie mich an, näherte sich dem Zeugenstand und behauptete, ich hätte seine Mutter beleidigt. Es war eine entsetzliche Situation“, berichtete die Kriminologin vor Gericht in Verona. Gegen den Neurologen wurde auch ein Verfahren von der Ärztekammer Verona eingeleitet, doch nach der ersten Verurteilung wurde alles eingestellt, und Avesani übte seinen Beruf weiterhin aus.<BR \/><BR \/>Der Arzt weist die Vorwürfe entschieden zurück. „In dieser Geschichte bin ich das Opfer. Bruzzone hatte mich mit Beschwerden angegriffen - ich habe mich lediglich verteidigt. Seit ich angeklagt wurde, geht es mir schlecht: Ich leide unter starken Migräneanfällen und wurde selbst bedroht“, erklärt der Neurologe. Laut Stefano Perusi, dem Anwalt von Avesani, habe es nie körperliche Übergriffe oder konkrete Drohungen gegeben. „Der Ton war gelegentlich scharf, aber es gab keine Drohungen. Das Gericht muss entscheiden, ob die Aussagen meines Mandanten allenfalls als Verleumdung gewertet werden können“, so Perusi. Der Prozess in Verona geht weiter. Bei der nächsten Anhörung sollen Zeugen befragt werden.