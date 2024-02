Elendig zugrunde gehen mussten am Sonntag rund 45 Schafe sowie eine Ziege samt Kitz am Greiterhof im Partschinser Ortsteil Tabland; sie wurden erdrückt: Gegen 16.30 Uhr hatten sich 400 bis 500 Kubikmeter Geröll und größere Steine von dem Hang gelöst, an dem der kleine Stall angebaut war. Das nach vorne geschobene Dach und die Zwischendecke im Stall brachen unter den Massen zusammen.