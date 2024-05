Stand 11 Uhr: Gute Wahlbeteiligung in Lana und St. Martin

Insgesamt haben in den 3 Gemeinden bis 11 Uhr 4600 Wähler und Wählerinnen ihre Stimme abgegeben. 507 waren es in St. Martin, 1858 in Lana und 2235 in Leifers.In Prozent lag die Wahlbeteiligung um 11 Uhr in Lana mit 18,3 Prozent am höchsten. Bei der vorhergehenden Gemeindewahl waren es bis zum Zeitpunkt der ersten Messung – die Wahlbeteiligung wird um 11, 17 und 21 Uhr gezählt – nur 12,7 Prozent.Auch in St. Martin in Passeier war die Wahlbeteiligung (Stand 11 Uhr) gut. 18,2 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben, bei der vergangenen Wahl waren es nur 14,6 Prozent.Nur in Leifers war die Wahlbeteiligung mit 15,7 Prozent etwas tiefer als bei der vorhergehenden Wahl, wo bis 11 Uhr bereits 16,1 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt hatten.Die Wahllokale sind noch bis 21 Uhr geöffnet.