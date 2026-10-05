Lungenpest ist eine schwere Form der durch das Bakterium Yersinia pestis verursachten Pest. Sie kann entstehen, wenn sich die Infektion auf die Lunge ausbreitet. Die Erkrankung ist mit Antibiotika behandelbar, wenn die Therapie früh beginnt. Ohne rasche Behandlung verläuft sie tödlich.<BR \/><BR \/>Daria Shipilova erlag am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Schelechow bei Irkutsk in Sibirien einer schweren Lungenentzündung. Doch eben weil sie in einem spezialisierten Institut zur Erforschung und Bekämpfung der Pest arbeitete, macht den Fall brisant.<BR \/><BR \/>Kurz nach ihrem Tod wurden rund 200 Menschen sowie mehrere medizinische Einrichtungen unter Quarantäne gestellt – darunter laut dem Telegram-Kanal „Ljudi Bajkala“ drei allgemeine Krankenhäuser, eine Kinder- und eine Geburtenklinik sowie das Forschungsinstitut selbst<h3>\r\nWidersprüchliche Berichte über einen Laborunfall<\/h3>Erste Berichte legten den Verdacht nahe, dass sich die Forscherin bei ihrer Arbeit versehentlich infiziert haben könnte, nachdem ihr ein Reagenzglas heruntergefallen war. <BR \/><BR \/>Die russische Gesundheitsbehörde Rospotrebnadsor weist diese Darstellungen jedoch entschieden zurück. Es habe keinen Laborunfall im Institut gegeben. Untersuchungen von Proben der Verstorbenen hätten keinerlei Erreger nachgewiesen, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Als offizielle Todesursache nannte die Behörde eine „Lungenentzündung unbekannter Herkunft“.<h3>\r\nQuarantäne als reine Vorsichtsmaßnahme?<\/h3>Rospotrebnadsor betont, dass die epidemiologische Lage in der Region Irkutsk stabil sei. Die Quarantäne und die medizinische Überwachung der rund 200 Kontaktpersonen seien rein vorsorglicher Natur und kein Beleg für einen tatsächlichen Pestfall. Bei den isolierten Personen wurden laut Behördenangaben bisher lediglich vereinzelte Covid-19- und Rhinovirus-Infektionen festgestellt, jedoch keine weiteren bedenklichen Erreger.<BR \/><BR \/>Dass die Entwicklungen dennoch weit über die Grenzen Russlands hinaus Aufmerksamkeit erregen – unter anderem beobachtet die US-Regierung die Lage genau –, liegt vor allem am Gefahrenpotenzial des Pesterregers und an anfänglich widersprüchlichen Aussagen einzelner lokaler Vertreter.<h3>\r\nStand der Dinge<\/h3>Offiziell gibt es weder einen bestätigten Pestfall noch einen nachgewiesenen Laborunfall. Was bleibt, ist der Tod einer jungen Anti-Pest-Forscherin nach einer schweren Lungenentzündung unklarer Ursache sowie ein Großaufgebot an Überwachungs- und Isolationsmaßnahmen, um jegliches Risiko im Keim zu ersticken.