Starbucks serviert in Italien Cappuccino mit Olivenöl

Starbucks brauchte lange, um Fuß zu fassen

Um die widerspenstigen Italienerinnen und Italiener in die Starbucks-Lokale zu locken, bietet der US-Konzern jetzt einen Caffè Oleato an - einen Kaffee mit einem Schuss Olivenöl. Das Sortiment umfasst einen eisgekühlten, geschüttelten Espresso und einen Hafermilchkaffee mit Olivenöl. Außerdem wird ein kalt gebrühter Kaffee angeboten, dem eine Mischung von Olivenöl mit süßem Vanille-Schlagobers hinzugefügt wird.Erfunden wurden diese Kreationen von Howard Schultz, CEO bei Starbucks, der mit diesen Kreationen seine 40-jährige Karriere im Konzern beendet. Inspiriert wurde er von der italienischen Familientradition, jeden Tag einen Löffel reines Olivenöl als Ritual einzunehmen. „Meine Kreation wird die Kaffeeindustrie transformieren. Menschen werden künftig einen Esslöffel Olivenöl in ihr Getränk mischen“, sagte Schultz. Bekannt ist, dass Olivenöl eine große Menge ungesättigter Fettsäuren enthält - sie sind für den Körper besonders wichtig.Starbucks brauchte lange, um in Italien Fuß zu fassen. 2018 eröffnete die US-Kette ihren ersten Brückenkopf im Land der versierten Kaffeetrinker. Heute gibt es 20 Starbucks-Filialen in Italien, ein minimaler Prozentsatz der fast 30.000 Lokale, die der US-Konzern in 78 Ländern der Welt zählt.Italiens unabhängige Kaffeetradition ist berühmt. Niedrige Preise, hohe Ansprüche, großes Traditionsbewusstsein und ein mit 170.000 Kaffeebars überbesetzter Markt sind kein leichtes Pflaster für einen US-Giganten. Hinzu kommen die Preise. Unter der Marke „Reserve“ bietet Starbucks einen Cappuccino um 4,50 Euro an. Das ist für italienische Verhältnisse teuer.