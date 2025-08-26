Ein Autowrack und keine Spur von den Insassen: In einem Waldstück sah ein junger Mann gestern ein stark in Mitleidenschaft gezogenes Auto zwischen Bäumen eingeklemmt – von der Lenkerin fehlte jedoch jede Spur. <BR \/><BR \/>Das hatte eine Suchaktion zur Folge. Die Polizei erreichte die unverletzte 40-Jährige schließlich am Telefon, hieß es zur APA.<h3>\r\nTotalschaden am Pkw<\/h3>Als die Exekutive die Zulassungsbesitzerin persönlich erreicht hatte, wurde die starke Alkoholisierung festgestellt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, wurde noch ermittelt. Am Pkw entstand jedenfalls Totalschaden.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>